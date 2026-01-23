توتنام يخطط على روبرتسون

فتح نادي توتنام مفاوضاتٍ لضم أندي روبرتسون، مدافع فريق ليفربول الأول لكرة القدم وقائد المنتخب الإسكتلندي، الذي دخل الأشهر الستة الأخيرة في عقده.

وشارك روبرتسون في 363 مباراةً مع ليفربول منذ انتقاله إليه في 2017 من هال، لكنَّه ابتعد عن التشكيل الرئيس حيث يشارك بدلًا منه وبشكلٍ دائم الهنجاري ميلوس كيركيز.

وكشف روبرتسون، مطلع الشهر الجاري، عن أن هناك مفاوضاتٍ مع النادي، ما زالت جاريةً بشأن عقدٍ جديدٍ، لكنَّ وكالة الأنباء البريطانية علمت أن توتنام دخل في مفاوضاتٍ مبدئيةٍ مع ليفربول من أجل التعاقد مع اللاعب، البالغ 31 عامًا.

وحاول أتلتيكو مدريد الإسباني، الصيف الماضي، التعاقد مع روبرتسون إلا أنه فضَّل البقاء في «أنفيلد»، لكنْ في استطاعته أن يرحل من «مرسيسايد» إلى لندن.

وعانى توتنام تحت قيادة توماس فرانك في الأشهر الأخيرة، كما أن ديستيني أودوجي، الظهير الأيسر الأساسي، تأثَّر بمشكلات الإصابات، وهو ما قد يفتح الباب أمام روبرتسون لخوض تحدٍّ جديدٍ، والحصول على فرصةٍ للمشاركة بانتظامٍ أكبر.

وجاء تحرك توتنام نحو روبرتسون بعد يومٍ من إتمام التعاقد مع سوزا، الظهير الأيسر، البالغ 19 عامًا من سانتوس البرازيلي.