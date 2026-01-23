كاريك: مباراة واحدة لا تجعلك عظيما

حذَّر مايكل كاريك، المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، من الإفراط في الثقة قبل مواجهة أرسنال، الأحد، ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الممتاز.

واستهلَّ ​يونايتد فترة كاريك الثانية مدربًا مؤقتًا بفوزٍ مثيرٍ 2ـ0 على ضيفه مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في الدوري، السبت الماضي.

وقدَّم الفريق أداءً هجوميًّا، بدَّد الكآبة التي كانت تُخيِّم عليه، وترجم هيمنته إلى هدفين، سجلهما برايان مبويمو، وباتريك دورجو في الشوط الثاني بمرمى سيتي المخيِّب للآمال.

وقال كاريك للصحافيين، الجمعة: «لقد كان ‌أسبوعًا جيدًا. نتيجةٌ كبيرةٌ، ‌وأداءٌ رائعٌ، وشعورٌ مميَّزٌ داخل ‌الملعب. ⁠يتعلَّق ​الأمر ‌بإيجاد التوازن بين استمداد التشجيع، والثقة من مباراةٍ، والأداء، والحفاظ على هدوئنا وتواضعنا». مضيفًا: «لدينا مباراةٌ كبيرةٌ أخرى مقبلةٌ. مباراةٌ واحدةٌ لا تجعلك فريقًا عظيمًا، لكنَّها تمنحنا أساسًا رائعًا، نبني عليه».

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 35 نقطةً، بينما يتصدر أرسنال الترتيب بـ 50 نقطةً.

وذكر كاريك: «أتطلَّع إلى ⁠المباراة. إنها تحدٍّ كبيرٌ. إنه فريقٌ جيدٌ جدًا، ولديه عديدٌ من نقاط القوة. وصولهم ‌إلى هذه المكانة ليس من قبيل الصدفة، وندرك ‍ذلك تمامًا».

وتطرَّق المدرب أيضًا إلى وضع البرازيلي كاسيميرو، لاعب ‍الوسط، الذي أعلن الخميس رحيله عن النادي في نهاية الموسم، عند انتهاء عقده. وعلى الرغم من أن عقد اللاعب، البالغ 33 عامًا، يتضمن خيار التمديد عامًا واحدًا إلا أن مصدرًا في الفريق قال: إن النادي قرَّر عدم تفعيله.

وانضم البرازيلي إلى «​أولد ترافورد» أغسطس 2022 قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وخاض 146 مباراةً، وسجل 21 هدفًا للفريق.

ولعب كاسيميرو دورًا محوريًّا في تحقيق يونايتد كأس الرابطة 2023، إذ سجل هدفًا بضربة رأسٍ في الفوز 2ـ0 على نيوكاسل يونايتد، كما كان جزءًا من التشكيلة الفائزة بكأس الاتحاد 2024.

وتابع كاريك: «كان الهدف من الإعلان حول كاسيميرو التوضيح بالدرجة الأولى. لقد تم اتخاذ القرار قبل وصولي. لم يكن قرارًا متسرِّعًا. شخصيته تتضح من خلال أدائه في الأسبوع الماضي، وحالته الذهنية، وما يعنيه الوجود هنا، وإنهاء الموسم ‌بقوةٍ. تحدَّثت معه. إنه يتوق بشدةٍ إلى تحقيق النجاح، وإنهاء مسيرته بشكلٍ جيدٍ».