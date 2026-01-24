أبطال إفريقيا.. التعادل يخيّم على الهلال وصن داونز

فرض فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم، الجمعة، تعادلًا ثمينًا خارج ملعبه على مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 2ـ2 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدَّم الهلال أولًا بهدفٍ في الدقيقة 15، سجله عبد الرزاق عمر، وعادلَ آرثر ساليز لصن داونز «22».

وفي الدقيقة 64، أحرز تيبوهو موكوينا، لاعب خط الوسط، الهدف الثاني لصن داونز، لكنْ بعد سبع دقائق سجل عبد الرزاق الهدف الثاني له ولفريقه الهلال، الذي لعب بنقصٍ عددي في آخر خمس دقائق لطرد لاعبه الليبيري إيمانويل فلومو.

ورفع صن داونز رصيده إلى خمس نقاطٍ في صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط عن الهلال.

وسيلعب سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي أمام مولودية الجزائر، الأحد، ولكلٍّ منهما نقطةٌ واحدةٌ لحساب المجموعة ذاتها.