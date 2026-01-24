الهلال يدك الأهلي بخماسيتين في 4 ساعات

لمع نادي الهلال في كرة القدم النسائية خلال الموسم الجاري، بعدما وجّه ضربة مزدوجة لمنافسه الأهلي في ظرف أربع ساعات، مساء الجمعة، محققًا انتصارين كبيرين بنتيجتي 5ـ0 و5ـ1 على مستويين مختلفين.

وعبر بوابة دوري تحت 17 عامًا ضمن الجولة الثامنة، قدَّم الهلال مباراة سيطر عليها بشكل شبه كامل، ونجح في حسمها بخماسية نظيفة أمام الأهلي.

وسجّلت لمار هدفين، فيما أضافت دانة ولمى وسوار بقية الأهداف، لتواصل شابات الأزرق العاصمي مسيرتهن المثالية هذا الموسم بتحقيق 5 انتصارات من 5 مباريات، مع تسجيل 31 هدفًا دون أن تهتز شباك الفريق بأي هدف حتى الآن.

وعلى مستوى الفريق الأول، كانت المواجهة أكثر إثارة، إذ دخل الهلال لقاء الإياب وهو مطالب بالتعويض بعد خسارته ذهابًا 1ـ2، لكنه ردَّ بقوة وحقق فوزًا كاسحًا على الأهلي بنتيجة 5ـ1، ليقلب النتيجة الإجمالية لصالحه ويضمن العبور إلى الدور نصف النهائي.

وتقدم الأهلي أولًا عن طريق الكونغولية نعومي كاباكابا عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يبدأ الهلال العودة بهدف البرتغالية جيسيكا سيلفا في الدقيقة 18. وفي الشوط الثاني واصل الهلال ضغطه الهجومي، فسجَّلت غزلان الشباك الهدف الثاني عند الدقيقة 61، ثم أضافت فاطمة منصور الثالث في الدقيقة 69، قبل أن تدوّن النيجيرية أسيسات أوشوالا الهدف الرابع، فيما اختتمت خيرة حمراوي مهرجان الأهداف بهدف خامس عند الدقيقة 87، ليؤكد الهلال حضوره القوي في المنافسات النسائية على مختلف الفئات خلال الموسم الجاري.