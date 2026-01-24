الإجهاد يبعد رونالدو وسيماكان ومارتينيز عن النصر

أبعد الإجهاد البدني البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، والإسباني إنييجو مارتينيز، والفرنسي محمد سيماكان، قلبي الدفاع، عن التدريبات، الجمعة، حسبما ذكرت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

واكتفى اللاعبون الثلاثة بأداء تمارين استشفائية للتعافي، بينما بدأ زملاؤهم التحضير لمواجهة التعاون، الإثنين، في الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

وفاز النصر على ضمك 2ـ1، الأربعاء الماضي، في الجولة الـ 17، ثمّ منح مدربه البرتغالي جورجي جيسوس اللاعبين الخميس إجازةً للاعبين، قبل العودة إلى التدريبات خلال اليوم التالي.

وغاب عن التدريبات الجماعية أيضًا الجناح أيمن يحيى، والمدافع عبد الإله العمري، وسامي النجعي، لاعب الوسط، وراغد النجار، حارس المرمى.

وبحسب المصادر، لازم اللاعبون الأربعة العيادة الطبية في النادي لمتابعة برامجهم العلاجية والتأهيلية.

من جهته، شارك الجناح السنغالي ساديو ماني في التدريبات بعد عودته إلى الرياض قادمًا من بلاده، وأبدى جاهزيته لخوض اللقاء المقبل.

وغاب ماني عن النصر لأكثر من شهر بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» التي استطاع «أسود التيرانجا» الفوز بها، كما نال جناح الأصفر أفضل لاعب فيها.

وبعد التتويج في المغرب توجه السنغاليون حاملين الكأس إلى بلادهم واحتفلوا فيها بالتتويج، عبر موكب شعبي جال شوارع العاصمة داكار في حافلة مكشوفة وسط حشود جماهيرية هائلة.