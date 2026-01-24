بهدف باركولا.. باريس يهدد صدارة لانس

اعتلى فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم صدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتًا، بفوزه الجمعة على مضيفه أوكسير، الثاني من القاع، بهدف دون رد لحساب الجولة الـ 19.

وانتظر حامل اللقب حتى الدقيقة 80 لدك شباك أوكسير عبر مهاجمه برادلي باركولا، الذي أهدر العديد من الفرص، لا سيما في الشوط الأول، في سابع أهدافه بالدوري الموسم الجاري.

وارتقى فريق العاصمة الفرنسية، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي، إلى المركز الأول رافعًا رصيده إلى 45 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن لانس، الذي بإمكانه استرداد الصدارة عندما يحلّ ضيفًا على مرسيليا ثالث جدول الترتيب بـ 35 نقطة.

وفي حين لم يذق باريس طعم الخسارة في الدوري منذ 29 نوفمبر الماضي أمام موناكو 0ـ1 خلال الجولة الـ 14، إلّا أنَّه تعرض لهزيمتين في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام جاره باريس إف سي 0ـ1 في كأس فرنسا وسبورتينج البرتغالي 1ـ2 في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أيام.

في المقابل، لم يستفد أوكسير من عاملي الأرض والجمهور بعدما مني بخسارته السادسة مقابل 3 تعادلات وفوز وحيد، ليتجمد رصيده في المركز الـ 17 ما قبل الأخير عند 12 نقطة.