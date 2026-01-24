كومباني: لا أشعر بالقلق.. والبدائل متوفرة

انضم الفرنسي دايوت أوباميكانو، قلب دفاع فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، إلى قائمة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني الغائبين عن مباراة أوجسبورج، السبت، لحساب الجولة الـ 19 من الدوري.

ويتصدر حامل اللقب جدول البطولة بـ 50 نقطةً، وبفارق 11 نقطةً عن بوروسيا دورتموند، و17 عن هوفنهايم الثالث، فيما يحتل أوجسبورج المركز الـ 15 بـ 16 نقطةً، ويبتعد بأربع نقاطٍ عن ماينز، متذيل الترتيب.

وقال كومباني في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «أوبا مريضٌ، ومع الأسف، لن يشارك في المباراة».

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب البلجيكي لا يشعر بالقلق حيال تشكيلته الأساسية للقاء التي يغيب عنها كلٌّ من يوسيب ستانيسيتش، وكونراد لايمر، وساشا بوي، والآن أوباميكانو، إذ أضاف: «مع ذلك، لدينا منافسةٌ قويةٌ على المراكز. هيروكي إيتو جاهز، ومينجاي كيم مستعدٌّ أيضًا، ولدينا أيضًا رافائيل جيريرو، وتوم بيشوف، كما يمكن لجوشوا كيميش، وليون جوريتسكا اللعب في هذا المركز».

وتابع كومباني: «لا أشعر بالقلق أبدًا بشأن التشكيلة الأساسية، لأنني مطمئنٌ دائمًا لثبات مستوى الفريق». لكنَّه اعترف في الوقت نفسه بأنه سيشعر بالخوف في حال وصول فيروسٍ إلى غرفة الملابس، وقال: «أتمنى ألَّا يتم استبعاد أحدٍ، لكنْ أوبا سيبقى طريح الفراش لأيامٍ أخرى، وآمل ألَّا يصاب أحدٌ غيره».

ولدى سؤال كومباني عن التباين الأخير في أداء الفريق بين الشوطين الأول والثاني، أجاب: «لو نظرنا للأمر من زاويةٍ أخرى، يمكن القول إنها مشكلةٌ للفرق الأخرى، لأنها لطالما كانت أضعف في الشوط الثاني».

وخلال مباراة الفريق بدوري أبطال أوروبا التي جرت منتصف الأسبوع أمام يونيون سان جيلواز البلجيكي، عانى بايرن مجددًا في الشوط الأول قبل أن يحقق فوزًا مستحقًّا 2ـ0 في الشوط الثاني.

وقال كومباني: «أفضِّل ألَّا تسير الأمور على ما يرام في الشوط الأول، ثم تتحسَّن في الشوط الثاني. العكس سيكون مشكلةً كبيرةً».

وفي غضون ذلك، يواصل أوباميكانو إبقاء بايرن ميونيخ في حالة انتظارٍ بسبب مفاوضاتٍ صعبةٍ بشأن عقده.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الرياضة: «لا أعلم إن كان هناك تأخيرٌ. كانت هناك تكهناتٌ بأن أوبا قد وافق مبدئيًّا. لم نقل ذلك أبدًا، قلنا إننا ننتظر رده، وهذا هو الأمر الوحيد المهم، وهذا ما ننتظره».

وحسبَ تقاريرَ إعلاميةٍ، اتفق بايرن مع أوباميكانو على بنودٍ مثل مكافأة التوقيع، وشرط الرحيل، لكنْ هناك اختلافاتٌ في الرأي حول توقيت تفعيل الشرط، ومدة العقد.

وانضمَّ المدافع إلى بايرن ميونيخ قادمًا من لايبزيج عامَ 2021، ويمكنه مغادرة ميونيخ مجانًا في نهاية الموسم، ويُعتقد أن باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني مهتمان باللاعب.