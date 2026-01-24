بعد تأخره بهدفين.. إنتر يسحق بيزا بسداسية

قلبَ فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم تأخره على ملعبه بهدفين أمام بيزا إلى فوزٍ بـ 6ـ2، الجمعة، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري.

وباغت بيزا، متذيل الترتيب، إنتر المتصدر بهدفين عبر ستيفانو موريو في الدقيقتين 11 و23 قبل أن يقلب صاحب الضيافة تأخره إلى تقدمٍ في سبع دقائق فقط عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي «39» من ركلة جزاء، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «41»، وفرانشيسكو إسبوزيتو «45+2».

وعزَّز فيديريكو ديماركو التقدم بهدفٍ رابعٍ للإنتر «82»، وأضاف البديل الفرنسي أنج يوان بوني الخامس «86»، واختتم السداسية الأرميني هينريك ميختاريان «90+3».

وبتجنُّبه السقوط أمام المتعثر بيزا، رفع إنتر رصيده إلى 52 نقطةً بفارق ست نقاطٍ عن جاره ميلان الثاني. أمَّا بيزا فتجمَّد في المركز الأخير بـ 14 نقطةً بفارق الأهداف عن هيلاس فيرونا.