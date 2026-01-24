الخليج والشباب يرفعان شعار التعويض

سعى فريق الخليج الأول لكرة القدم وضيفه الشباب إلى العودة للانتصارات، حين يلتقيان على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، السبت.

ويعود آخر انتصار للفريق الشرقي على ضيفه العاصمي في الدمام إلى فبراير 2015 بهدف وحيد، حمل توقيع أحمد المبارك، لاعب الخليج السابق.

ويأمل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الخليج، بالنهوض بعد السقوط في الجولة الماضية 1ـ4 أمام الأهلي، ويسعى إلى تكرار انتصاره الكبير على الشباب في الدور الأول بنتيجة 4ـ1.

ويحتل الخليج المركز الثامن برصيد 24 نقطة، حيث فاز في سبع مباريات وتعادل في ثلاث، وخسر ستًا.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الشباب إلى تحقيق الانتصار الغائب عنه منذ جولتين، ومواصلة هيمنته على مواجهاته أمام الخليج في الدمام.

ويحتل الشباب المركز الـ 14، برصيد 12 نقطة، إذ فاز في مباراتين وتعادل في ست، وخسر ثماني مباريات.

ويتفوق الشباب على نظيره الخليج في عدد المواجهات في دوري المحترفين، البالغ عددها 13 مواجهة، كانت الغلبة فيها لمصلحة الفريق العاصمي بواقع ثمانية انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات، وفوزين للخليج.