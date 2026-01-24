الاتفاق يسعى إلى معادلة الخلود

يحل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ضيفًا على الخلود، السبت، على ملعب الحزم، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وتجمع المواجهة الفريقين للمرة الرابعة في دوري المحترفين، إذ تفوّق الخلود خلال الموسم الماضي بفوزين، الأول في الدور الأول 3ـ2، والثاني في الدور الثاني 1ـ0، قبل أن ينجح الاتفاق الموسم الجاري في خطف لقاء الدور الأول بنتيجة 2ـ1، ويبحث عن انتصار جديد يردّ به الدين، بعدما تفوّق الخلود في مباراتي الموسم الماضي.

ويدخل الاتفاق المواجهة في المركز السابع برصيد 26 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، بينما يأتي الخلود في المركز الثاني عشر بـ15 نقطة، حققها من 5 انتصارات دون أي تعادل، مقابل 11 خسارة.

تقديم الخلود والاتفاق