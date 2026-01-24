نيوم والأهلي بين النهوض ومواصلة الانتصارات

يبحث فريق نيوم الأول لكرة القدم عن استعادة نغمة الانتصارات عندما يستقبل الأهلي، السبت، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

ويدخل نيوم المباراة وهو لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، بعد الخسارة أمام الفتح والشباب والهلال، والتعادل مع الاتفاق، ما وضعه في المركز التاسع برصيد 21 نقطة حصدها من 6 انتصارات و3 تعادلات مقابل 7 خسائر.

وعلى الطرف الآخر، يحل الأهلي بثقة عالية بعد تسجيله ستة انتصارات متتالية على الفيحاء، النصر، الأخدود، التعاون، الخلود، والخليج، ما عزز مركزه الثالث في جدول الترتيب بـ37 نقطة، جاءت من 11 فوزًا و4 تعادلات وخسارة وحيدة.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت لصالح الأهلي 1ـ0 بهدف المهاجم الإنجليزي إيفان توني.