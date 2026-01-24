انتصار 24.. جسر على طريق الذهب

يفصل عام و9 أشهر بين المواجهة السابقة الوحيدة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بين المنتخبين الأولمبيين الصيني والياباني لكرة القدم، ونهائي النسخة الجارية، الذي يجمع بينهما، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وفي 16 أبريل 2024، افتتحت مباراة بين الصين واليابان منافسات ثاني مجموعات النسخة الماضية من البطولة، التي استضافتها قطر.

واحتضن ملعب جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة، تلك المباراة، وجميع لقاءات المجموعة.

وقبل لقاء الدوحة، لم تتواجه الصين واليابان على مستوى هذه الفئة في كأس آسيا على الإطلاق.

وسجّل كوريو ماتسوكي، لاعب وسط المنتخب الياباني، هدفًا لصغار «الساموراي» في الدقيقة الثامنة من اللقاء، واستطاعوا الحفاظ عليه حتى صافرة النهاية.

وأسهم ذلك الانتصار في حسمهم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى الدور ربع النهائي، متقدمين على الصينيين بفارق 3 نقاط، بينما انتزعت كوريا الجنوبية المقعد الأول.

وواصلت اليابان مشوارها في البطولة حتى المباراة النهائية وهزمت فيها أوزبكستان بهدف نظيف، وحققت الكأس للمرة الثانية بعد تتويجها بلقب 2016 على أرض قطر أيضًا.