صدارة لانس تهدد مرسيليا الجريح

يرفع فريق لانس الأول لكرة القدم شعار التمسك بالصدارة، حين يحل ضيفًا على مرسيليا في قمة الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي على ملعب فيلودروم، السبت.

حقق لانس سلسلة انتصارات رائعة، حيث فاز في جميع مبارياته الست الأخيرة في «ليج 1»، وأصبح متصدرًا برصيد 43 نقطة، ومتقدمًا على باريس سان جيرمان بنقطة قبل انطلاق الجولة.

وبإمكان لانس تمديد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم إلى 11 في جميع المسابقات، والحفاظ على صدارته جدول الترتيب في حال فوزه على مضيفه.

في المقابل، يتسلح النادي الجنوبي بسجل مميز على أرضه، هذا الموسم، حيث حقق الفوز بـ 67 في المئة من مبارياته.

ويأمل مرسيليا، الثالث برصيد 35 نقطة، بأن يضع خلفه الصفعة التي تلقاها من ليفربول الإنجليزي بخسارته أمامه 0ـ3 في دوري الأبطال، للتركيز على مواجهة لانس، الذي لم يخسر على ملعب مضيفه سوى مرة واحدة منذ عام 2020، خلال موسم 2023ـ2024 بنتيجة 1ـ2، ليعود ويحقق أربعة انتصارات ثمينة.