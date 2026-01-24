هدف وحيد يفض شراكة 2020

تحتاج كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، التي تُختتَم السبت في جدة، إلى هدفٍ وحيدٍ في المباراة النهائية بين منتخبَي الصين واليابان، لتفادي اقتسام وصف النسخة الأضعف تهديفيًّا منذ استحداث البطولة.

ومع إحراز منتخبَي فيتنام وكوريا الجنوبية أربعة أهدافٍ في لقاء تحديد المركز الثالث، الجمعة، ارتفع عدد أهداف النسخة السابعة من الكأس إلى 69، لتتساوى مع نسخة 2020، الأقل في عدد الأهداف بين النسخ السابقة.

ومنذ انطلاق البطولة عام 2013، يصل عدد مبارياتها إلى 32، بواقع 24 ضمن مرحلة المجموعات، وأربعٍ في دور الثمانية، ومباراتَي نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، ومباراة النهائي.

وشهِدت الكأس في 2016 إحراز 103 أهداف، مُسجِّلةً رقمًا قياسيًّا، بقِي ثابتًا.

ووصل العدد إلى 91 قبل عامين. وعندما تُوِّج المنتخب السعودي باللقب عام 2022، بلغ عدد الأهداف 81، بالمقارنة مع 82 هدفًا في 2018، و73 هدفًا في النسخة الأولى.