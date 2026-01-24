أستراليا المفتوحة.. الحظ والخبرة يُنقذان سينر

تأهّل الإيطالي يانيك سينر، نجم كرة المضرب، والمصنف ثانيًا، السبت، إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما خسر مجموعة، وعانى من درجات الحرارة المرتفعة في ملبورن، ونسب فوزه إلى مزيج من الحظ، والخبرة، خلال التصريحات الصحافية بعد اللقاء.

وقال سينر، مجيبًا عن سؤال مدى معاناته من حرارة الطقس، والطريقة التي استطاع خلالها الفوز أمام الأمريكي إليوت سبيزيري بنتيجة 4ـ6 و6ـ3 و6ـ4 و6ـ4 في الدور الثالث من البطولة: «كان الجو فعلًا حارًا، وبدأت أعاني من بعض التقلصات العضلية في المجموعة الثالثة، وبعد بعض الوقت بدأت تختفي تدريجيًا. مع الخبرة أصبحت أعرف جسدي بشكل أفضل، وهذا يسمح لي بالتعامل مع بعض المواقف بطريقة أفضل مما كنت أفعل سابقًا. كما أني كنت محظوظًا بإغلاق السقف، وهذا الإجراء يستغرق دائمًا بضع دقائق، استغليت ذلك لمحاولة الاسترخاء قليلًا، وساعدني ذلك. كما غيّرت أسلوبي في لعب بعض النقاط».

وفي المباريات الأخرى، وضع السويسري ستان فافرينكا، الذي سيعتزل في نهاية الموسم الجاري، حدًا لمسيرته في بطولة أستراليا، بعدما خسر أمام الأمريكي تايلور فريتس بنتيجة 7ـ6 «7ـ5»، 2ـ6، 6ـ4، 6ـ4.

ولدى السيدات، انسحبت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى، من البطولة، معلنة ذلك عبر رسالة بثتها على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قبل وقت قصير من خوض مباراتها في الدور الثالث أمام الأسترالية ماديسون إنجليس المصنّفة 168.

وأكد منظمو البطولة بعد دقائق الانسحاب، موضحين أن اللاعبة البالغة 28 عامًا والمصنفة 17 عالميًا راهنًا تعاني من إصابة في البطن.