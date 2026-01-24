النهائي الآسيوي.. أوزبكستان الاستثناء الوحيد

يغيب المنتخب المضيف دائمًا عن مباراة نهائي كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا، مع استثناء وحيد كان «الأخضر» السعودي شاهدًا عليه.

ويُحسَم لقب النسخة السابعة مساء السبت في جدة، عندما يتواجه المنتخبان الياباني والصيني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ولم يسبق لمنتخبٍ مضيفٍ للبطولةِ التأهل إلى المباراة النهائية إلا أوزبكستان عام 2022، عندما خسِر لقاء تحديد البطل، 0ـ2 أمام نظيره السعودي.

وعندما استضاف منتخب عمان النسخة الأولى في 2013، غادر المنافسات من دور المجموعات، وهو ما تكرر مع المنتخب الصيني عندما استضاف نسخة 2018 والسعودي في النسخة الجارية.

وأجريت النسخ السبع في ستة بلدان، مع استضافة قطر البطولة عامي 2016 و2024.

وتجاوز المنتخب القطري الدور الأول في المرتين، وخسِر من كوريا الجنوبية 1ـ3 في نصف نهائي الأولى، ومن اليابان 2ـ4 في ربع نهائي الثانية.

ووصل منتخب تايلاند إلى دور الثمانية عندما كان مضيفًا في 2020، وخسِر ضِمنَهُ 0ـ1 من نظيره السعودي.