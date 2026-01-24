نجحي: الأخضر مفاجأة.. والدوسري الأفضل

فرض المغربي عمر نجحي، مدرب المنتخب الأردني تحت 23 عامًا لكرة القدم، اسمه على الساحة الرياضية، بعد أن قاد النشامى للدور ربع النهائي في كأس آسيا 2026، المقرر اختتامها في جدة، السبت.

وحقق الأردن فوزًا غاليًا على المنتخب السعودي قبل أن يطيح بقرغيزستان في دوري المجموعات، ليخسر من اليابان في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادله في الوقت الأصلي 1ـ1 .

ويحمل نجحي سيرة تدريبية لافتة، بعد أن درب فريق فولهام الإنجليزي للشباب من 2006 إلى 2011، ثم كان مساعد مدرب في فريق الخور 2018، ومدربًا للمرخية في الدوري القطري 2019 إلى 2020، ثم مساعد مدرب للوداد البيضاوي 2021 إلى 2022، مدربًا للمولودية 2022 إلى 2023، ثم اتحاد طنجة 2023 إلى 2024، ومساعد مدرب لمنتخب الأردن الأول 2024 حتى الآن، مع تعيينه مدربًا للمنتخب الأولمبي 2026.

نجحي تحدث لـ «الرياضية» بهذا الحوار عن طموحاته التدريبية، وكأس آسيا، ورأيه في الدوري السعودي، وأبرز لاعبيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

01

هل أنت راضٍ عن أداء المنتخب الأردني في كأس آسيا تحت 23 عامًا المقرر اختتامها في جدة، السبت؟

نعم راضٍ عن أداء المنتخب، خاصة بعد الشخصية القوية التي كشف عنها اللاعبون، وردة الفعل بعد المباراة الأولى، وغادرنا البطولة أمام اليابان، بطل النسخة الأخيرة بركلات الترجيح، في مباراة كانت بمثابة نهائي مبكر، ولو تخطينا اليابان لنافسنا على اللقب.

02

نتائج الأردن في دوري المجموعات.. أكانت وفق المأمول؟

توقعنا تخطي دوري المجموعات لأسباب عديدة، أبرزها أننا اعتمدنا على فريق 70 في المئة من كيانه من الشباب، ويمكنهم المشاركة في النسخة المقبلة، ويكفي أن منتخب الأردن هو ثالث أصغر فريق سنًا بعد اليابان وأوزبكستان، لذلك كنت حريصًا على بذل كل الجهد لتنفيذ أولى خطوات المشروع الكروي بالكرة الأردنية بالاتفاق مع جمال سلامي، مدرب المنتخب الأول، الذي أتشرف بالعمل مساعدًا له، خاصة في ظل الثقة التي وضعها بنا الاتحاد الأردني لتطوير الكرة، ونعمل جاهدين لنكون عند حسن ظنه لإسعاد الجمهور الأردني.

03

هل توقعت الفوز على المنتخب السعودي الأولمبي؟

نعم، على الرغم من صعوبة المباراة ومؤازرة الجمهور والأرض له، لذلك درست المنتخب السعودي تكتيكيًا وفنيًا وبدنيًا عبر خاصية الفيديو، وهو ما ساعدنا كثيرًا في الحد من خطورتهم، والأهم من ذلك أنني زرعت في نفوس اللاعبين الرغبة في تحقيق الفوز من خلال شخصيتهم القوية بالملعب، لأنه الخيار الوحيد لعبورنا للدور ربع النهائي.

04

كيف رأيت خروج المنتخب السعودي من دوري المجموعات؟

⁠بصراحة خروج المنتخب السعودي من دوري المجموعات كان مفاجأة لي شخصيًا، فهناك عوامل كثيرة تحول دون هذا الخروج، مثل توافر النجاح من أرض وجمهور ومدرب ولاعبين على مستوى عالٍ.

05

ما المنتخب الذي خذل قراءتك الفنية.. والآخر الذي فاجأك في البطولة؟

المنتخب السوري، كنت أتوقع منه أكثر، حيث لعبنا ضده مباراتين تجريبيتين، فعلى الرغم من فوزنا في واحدة وتعادلنا في الأخرى، لكنه فريق جيد أعجبني كثيرًا.. أما منتخب فيتنام فكان مفاجأة للآخرين، لكن بالنسبة لي لم أتفاجأ من المستوى الذي ظهر به في البطولة، لأنني أتابع تطور أدائه منذ فترة، فهو فريق منظم تكتيكيًا بشكل محكم، ويتميز بروح لاعبيه القتالية.

06

كيف ترى الدوري السعودي؟

⁠الدوري السعودي أصبح متابعًا عالميًا، وهذا يكفي لتفهم مدى قوة الدوري وشراسته لما يضمه من نجوم ومنشآت رياضية وبنية تحتية وملاعب واهتمام جماهيري وإعلامي، ومن أبرز ظواهره تألق نجوم عالميين أمثال رونالدو وكريم وكانتي وسافيتش.

07

ما الأندية السعودية التي يعجبك أداؤها؟

يعجبني فرق الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وسالم الدوسري من أفضل اللاعبين السعوديين من وجهة نظري.