اليابان والصين.. نهائي الخبرة والظهور الأول

يتسلَّح المنتخب الياباني تحت 23 عامًا لكرة القدم بعاملَي الخبرة والتاريخ عندما يواجه نظيره الصيني، مساء السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة في نهائي بطولة كأس آسيا.

ويخوض منتخب «الساموراي» النهائي الثالث في مسيرته بالبطولة القارية، ويستند إلى سجلٍ مثالي في المباريات النهائية، إذ لم يسبق له أن خسر أياً منها، محققًا اللقب في المرتين السابقتين.

في المقابل، يسجِّل المنتخب الصيني ظهوره الأول في المباراة النهائية في إنجازٍ تاريخي خلال النسخة الجارية.

وكان الظهور الأول لليابان في النهائي عامَ 2016 عندما تمكَّنت من الفوز على كوريا الجنوبية 3ـ2، وعادت وتُوِّجت باللقب في النسخة الماضية بانتصارها على أوزبكستان 1ـ0.

وبفضل هذين الإنجازين، تُعدُّ اليابان المنتخب الأكثر تتويجًا بالبطولة منذ انطلاقتها عام 2014.

وتأتي خلف اليابان في سجل الأبطال منتخبات السعودية، وأوزبكستان، وكوريا الجنوبية، والعراق بلقبٍ واحدٍ لكلٍّ منها.

ويسعى المنتخب الياباني إلى تأكيد هيمنته على فئة تحت 23 عامًا، وإضافة لقبٍ ثالثٍ إلى خزائنه، بينما يدخل المنتخب الصيني النهائي بطموح كسر التوقعات، وكتابة فصلٍ جديدٍ في تاريخه الكروي.