أرتيتا: التركيز شفرة التتويج

يعتقد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأنه لا يوجد أحد لديه حافز أكبر، وتعطش أكثر، ورغبة، أكثر منه، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي مع «المدفعجية».

وأثناء حديثه السبت، قبل مباراة فريقه الحاسمة ضد مانشستر يونايتد، الأحد، قال أرتيتا، الذي يُعد كأس الاتحاد الإنجليزي 2020 الإنجاز الوحيد خلال قيادته أرسنال على مدار ستة أعوام: «لا أعتقد أن هناك أحدًا لديه حافز أكبر، وتعطش أكثر، ورغبة، أكثر منيّ، لكي نكمل الطريق ونفوز باللقب، ولكننا نعلم أن الطريق الوحيد لفعل هذا هو التركيز، وأن نعيش اللحظة، وأن أيّ شيء فعلناه اليوم، يجب أن نحسنه غدًا، هذا كل شيء، وهو الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه، أما الباقي فلا يضيف لنا أي قيمة، ومن الممكن أن يشتت تركيزنا في الاتجاه الخاطئ».



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه مع تراجع مانشستر سيتي في المنافسة، وابتعاد الأبطال ليفربول بفارق 14 نقطة عن الصدارة، ينظر الآن إلى أن اللقب أصبح في متناول أرتيتا.

وتعود المرة الأخيرة التي توّج فيها أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي إلى عام 2004، واحتل الفريق المركز الثاني في آخر ثلاثة مواسم.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه، مع وجود 48 نقطة متاحة للفوز فيها في المباريات الـ16 المتبقية.