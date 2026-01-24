فورمولا 1.. هورنر يعود شريكا

كشف فلافيو برياتوري، مستشار ألبين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، عن احتمال عودة كريستيان هورنر إلى عالم سباقات السيارات بصفته شريكًا في ملكية الفريق نفسه.

وقال برياتوري خلال حفل الكشف عن ألوان سيارة ألبين، السبت: «عدة مجموعات مهتمة بالاستحواذ على حصة أوترو، أنا أعرف كريستيان منذ أعوام عديدة، وأنا أتحدث معه على أي حال، لكن هذا لا علاقة له بي، أولًا يجب شراء حصة أوترو، ثم يتعين على رينو الموافقة على المشتري، وبعد ذلك نرى ما سيحدث، لكن لا يوجد أيّ تواصل معي، لأنه يفاوض أوترو، ولا يفاوضنا».

ونُقل عن برياتوري قوله إن هورنر يجري مفاوضات للاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 24 في المئة بالفريق المملوك لشركة رينو، وهي الحصة التي تمتلكها حاليًا مجموعة المستثمرين «أوترو كابيتال».

وتضم «أوترو» ريان رينولدز، نجم هوليود، وباتريك ماهومز، وترافيس كيلسي، لاعبي كرة القدم الأمريكي.

وغادر هورنر، صاحب الـ 52 عامًا، منصبه في يوليو الماضي، بعد عقدين من الزمن مع ريد بُل مديرًا للفريق، حقق خلالها ثمانية ألقاب عالمية للسائقين، وستة ألقاب للصانعين.

وأصبح هورنر بعيدًا عن الرياضة بعد قضية سوء سلوك، على الرغم من تبرئته في تحقيق داخلي، كما شهد الفريق أيضًا صراع نفوذ على مستوى الإدارة العليا.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن هورنر يهدف للعودة إلى فورمولا 1، ويفضل الحصول على حصة بفريق بدلًا من منصب مدير، بعد ارتباط اسمه أخيرًا بمنصب مدير فريق في أستون مارتن.