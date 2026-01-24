بعد انتقال كوينتن.. ماذا تعرف عن التوأم تيمبر؟

ولد التوأم كوينتن وجوراين تيمبر في السابع عشر من يونيو عام 2001 في مدينة أوتريخت الهولندية ونشآ في كنف والدتهما «مارلين» التي تولت تربيتهما برفقة أشقائهما الثلاثة الآخرين بعد انفصال والدهم، الذي ينحدر من جزر كوراساو، عن العائلة في وقت مبكر من طفولتهم.

حمل الشقيقان في البداية لقب والدهما «مادورو» قبل أن يقررا لاحقًا تغيير لقبهما إلى «تيمبر» تقديرًا لوالدتهما التي بذلت جهودًا كبيرة في تأمين احتياجاتهم الرياضية والتعليمية، وتوفير بيئة مستقرة لهما في حي «كانالينيلاند» المعروف بتنوعه الثقافي.

بدأت مسيرتهما الكروية في نادي «دي في إس يو» المحلي، حيث لفتت موهبتهما الأنظار سريعًا ما أدى لانتقالهما إلى أكاديمية فينورد في روتردام، وهناك بدأت ملامح شخصيتهما الرياضية تتشكل من خلال الالتزام الصارم بالتدريبات اليومية، التي كانت تتطلب تنقلًا مستمرًا بين المدن.

وانتقل التوأم، بعد ذلك إلى أكاديمية «أياكس أمستردام» الشهيرة في عام 2014، وهي المحطة التي شهدت انفصال مساراتهما المهنية للمرة الأولى.

تدرج جوراين في صفوف الفريق الأول ليصبح مدافعًا محوريًا يعتمد عليه في بناء اللعب، بينما سلك كوينتن طريقًا مختلفًا بالعودة إلى أوتريخت، ثم الانتقال إلى فينورد، ليلعب في مركز خط الوسط.

شهدت مسيرة جوراين، الذي يبلغ طوله 179 سنتيمترًا ويزن 79 كيلوجرامًا، قفزة نوعية بتمثيله المنتخب الهولندي الأول، وانتقاله لاحقًا إلى أرسنال الإنجليزي في صفقة قياسية على الرغم من تعرضه لإصابة قوية في بداياته هناك، بينما أثبت كوينتن جدارته قائدًا لخط وسط فينورد ومساهمًا أساسيًا في تحقيق نتائج إيجابية للفريق في الدوري الهولندي والبطولات الأوروبية قبل انتقاله إلى مارسليا الفرنسي.

تتميز حياة التوأم الشخصية بالهدوء والابتعاد عن صخب الحياة الليلية مع التركيز التام على النظام الغذائي والبدني الصارم تحت إشراف متخصصين.

ويظهر التاريخ الرياضي لهما أن التنافس بينهما كان محركًا أساسيًا للتطور، حيث كان كل منهما يدفع الآخر لتجاوز حدود قدراته الفنية والتكتيكية في الملعب.

الجمعة، تعاقد مرسيليا، ثالث ترتيب الدوري الفرنسي مع كوينتن، البالغ 24 عامًا، بعد أن دخل في خلاف علني مع مدربه روبن فان بيرسي، نجم كرة القدم الهولندية، الأسبوع الماضي، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية خلال الخسارة أمام سبارتا روتردام في الديربي.

وخاض كوينتن، الذي يبلغ طوله 177 سنتيمترًا ويزن 74 كيلوجرامًا، ثماني مباريات دولية مع المنتخب الهولندي منذ بداياته في 2024، ويُعدّ من المرشحين للانضمام إلى قائمة «الطواحين» في كأس العالم 2026.

وكان كوينتن ضمن تشكيلة فينورد، التي توّجت بلقب الدوري الهولندي عام 2023، تحت قيادة أرني سلوت، المدرب الحالي لليفربول، وخاض 125 مباراة مع النادي، سجّل خلالها 21 هدفًا.