السبت.. الاتحاد يترقب مصير الشنقيطي

يتحدد السبت مصير مشاركة مهند الشنقيطي، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من عدمه أمام الأخدود، ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

واضطر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، إلى استبدال الشنقيطي بين شوطي مباراة القادسية، التي خسرها الخميس 2ـ1، ضمن الجولة 17 في الدمام.

وفي 4 يناير الجاري، سجل الشنقيطي هدفه السادس بقميص «النمور» والخامس عبر مشاركاته في دوري روشن السعودي، أمام التعاون، ضمن الجولة الـ 13.

ولعب الظهير 155 مباراة مع الاتحاد، محليًا وآسيويًا، وأسهم في 25 هدفًا، بواقع سبعة سجلها، و19 صنعها، بحسب بياناته على موقع «ترانسفير ماركت».

وانضم صاحب الـ 26 عامًا إلى الاتحاد أواخر 2018 قادمًا من أحد.

ويدخل الاتحاد مواجهة الأخدود بالمركز السادس برصيد 27 نقطة بعد أن انتصر في ثماني مباريات، وخسر في خمس، وتعادل بثلاث.