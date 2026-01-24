الهلال يختبر بونو قبل القادسية

يتعافى المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، بشكل إيجابي من إصابته في عضلة الفخذ الأمامية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن الجهاز الطبي يسعى إلى تجهيز بونو قبل مواجهة القادسية، الخميس المقبل، في الجولة 19 من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وذكر المصدر أن الحارس سيجري في اليومين المقبلين اختبارات قياسية وعضلية لتحديد إمكانية وجوده في قائمة مباراة القادسية.

وتعرض بونو إلى الإصابة خلال خسارة منتخب بلاده أمام السنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا، الأحد الماضي.

وقبل انطلاق الجولة 18، يتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 44 نقطةً، بفارق سبع نقاط عن النصر والأهلي، الثاني والثالث تواليًا.

وظهر بونو مع الهلال، الموسم الجاري، في 16 مباراة بجميع المسابقات، حافظ على نظافة شباكه في ست منها.