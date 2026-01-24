النصر يرفض عرض الشباب والرياض

رفضت إدارة النصر إعارة سامي النجعي، لاعب وسط فريقها الأول لكرة القدم، إلى الشباب والرياض بعد تلقيها عرضين من الناديين بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، متمسك بالنجعي نظير حاجته إلى خدماته.

ولازمت الإصابات النجعي بعد أن أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي على يد الجراح الإسباني رامون كوجات، بعد إصابته أمام الرائد، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، الموسم الماضي.

ولعب النجعي «28 عامًا» خلال مسيرته التي دشنها 2015 من نادي النصر، وانتقل بعدها بنظام الإعارة إلى القادسية، ثم ضمك، 165 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 18.