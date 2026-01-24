صفقة تبادلية.. كاراسكو اتحاديا وديابي شبابيا

تدرس إدارة الاتحاد ونظيرتها في الشباب صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الفرنسي موسى ديابي، والبلجيكي يانيك كاراسكو بين الفريق الأول لكرة القدم في الناديين، وفق حساب «الرياضية ـ عاجل» على منصة «إكس»، السبت.

ونقل الحساب أن الإدارتين تنتظران موافقة اللاعبين على الصفقة التبادلين.

وانضم الجناح الفرنسي إلى الاتحاد صيف 2024 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2029.

ولعب ديابي«26 عامًا» مع الاتحاد 51 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، وأسهم بـ 27.

وفي المقابل، انتقل كاراسكو «32 عامًا» إلى الشباب قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، في سبتمبر 2024، ولعب مع الأبيض العاصمي 66 مباراة، أسهم خلالها في تسجيل 23 هدفًا، وصنع 16.