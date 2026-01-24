تأجيل استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي عن اتفاقهما على تأجيل موعد استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 إلى موعد يتم تحديده لاحقًا، واستبدال ذلك في المرحلة الحالية بتنظيم عدد من البطولات الشتوية الفردية في السعودية، بهدف الترويج للرياضات الشتوية وبناء قاعدة من الممارسين والمنتمين لهذه الرياضات، وإتاحة المزيد من الوقت للاستعداد للمشاركة بعدد أكبر من الرياضيين من السعودية ومنطقة غرب آسيا في المسابقات الشتوية مستقبلًا.

ويأتي هذا القرار انطلاقًا من مبدأ التعاون والتنسيق الاستراتيجي الكامل بين الجانبين، وفي إطار الشراكة المتينة التي تجمعهما، وحرصهما على كل ما من شأنه دعم تطور الرياضة في المنطقة بشكلٍ عام ومستقبل الرياضات الشتوية بشكل خاص.

وأشاد المجلس الأولمبي الآسيوي بالجهود المبذولة في السعودية لبناء خطط مستدامة للرياضات الشتوية، مؤكدًا أن التوجه الاستراتيجي الذي تم الاتفاق عليه يضع مصلحة مستقبل الرياضات الشتوية في قارة آسيا بالمقام الأول، وسيسهم في تطبيق التدرّج الفني الملائم لبدء مرحلة جديدة في عالم هذه الرياضات غرب قارة آسيا.

وأكدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية استمرار السعودية في التزامها بتطوير الرياضة بمختلف مساراتها، بما في ذلك الرياضات الشتوية، من خلال برامج تطوير الرياضيين، وتحسين البنية التحتية، واستضافة مجموعة من الفعاليات والبطولات على الجليد، لتعزيز حضور السعودية في القطاع الرياضي الذي يُعد أحد أولوياتها الوطنية ومستهدفات رؤية 2030.