بمشاركة 190 لاعبة.. ختام بطولة السيدات للمبارزة

اختتمت بطولة المملكة للمبارزة «الجولة الذهبية» للسيدات تحت 17 و11 عامًا، السبت، التي نظمت على مدى يومين، في صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بمشاركة 190 لاعبة من 27 ناديًا.

وتوج عبد الله السالم، مدير البطولة، الفائزات في البطولة، إذ حققت غلا الدحيم «النهضة» ذهبية سلاح الشيش تحت 17 عامًا، ونالت تلين القضماني «العلا» الميدالية الذهبية في سلاح السيبر، وظفرت نورة الدوسري «الجزيرة» بذهبية سلاح الأبيه.

وفي منافسات تحت 11 عامًا، حصدت مريم السليمان «الثقبة» الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحققت صفية عسران «فيد» الميدالية الذهبية في سلاح السيبر، فيما نالت تالين مصطفى «الاتفاق» ذهبية سلاح الأبيه.