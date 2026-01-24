السلبية الثالثة تجمع الخليج والشباب

جمع التعادل السلبي بين فريق الخليج الأول لكرة القدم وضيفه الشباب للمرة الثالثة في تاريخ دوري روشن السعودي بعد أن انتهى اللقاء الذي جمعهما السبت 0ـ0، ضمن الجولة الـ18 من الماسبقة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وحضرت في المواجهة محاولات هجومية من الفريقين لتسجيل هدف الفوز خلال الـ90 دقيقة بعد أن سدَّد الخليج 7 مقابل 14 للشباب، لكنها لم تترجم إلى أهداف.

وشهد اللقاء تلقي محمد خبراني، مدافع الخليج، البطاقة الحمراء عند الدقيقة «68».

وتكرر تعادل السلبية للمرة الثالثة بين الفريقين إذ حضر موسمي 2016ـ2015 و2023ـ2024 وفي النسخة الجارية.

ورفع الخليج رصيده إلى 25 نقطة من 7 انتصارات و4 تعادلات مقابل 6 هزائم، وكذلك الفريق العاصمي بلغ النقطة الـ13 من انتصارين و7 تعادلات بينما خسر 8.

ويلاقي الفريق الشرقي نظيره الفيحاء، الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة الـ19، فيما يواجه الشباب منافسه الحزم الخميس على ملعب الأخير في الرس.