مهرجان الهجن.. السعوديون يتصدرون «الحقايق»

تصدّر ملاك الهجن السعوديون منافسات فئة «الحقايق» في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026 بنسبة 59 في المئة، ليؤكدوا حضورهم القوي في اليومين الأولين من السباقات التي انطلقت، الجمعة، على ميدان الجنادرية التاريخي في الرياض، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشهدت النسخة الثالثة من المهرجان، الذي يستمر 10 أيام ويضم خمس فئات معتمدة إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري للسيدات والرجال وأشواط «المزاين»، مشاركة واسعة تجاوز مجموع جوائزها 75 مليون ريال.

وتوِّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الملاك الإماراتيين الفائزين بكؤوس اليوم الختامي لفئة «الحقايق»، إذ ظفرت المطية «بينة» لمالكها الإماراتي مانع الشامسي بلقب الشوط الأول «بكار ـ مفتوح» وكأس المهرجان بتوقيت 5:50.969 دقيقة، وهو التوقيت الأفضل في أشواط الفئة، وحصدت «محكم» لهجن الرئاسة الإماراتية لقب الشوط الثاني «قعدان ـ مفتوح» بزمن 5:51.823 دقيقة، فيما نالت «صبا» لمالكها الإماراتي محمد الكتبي كأس الشوط الثالث «بكار ـ عام» بزمن 5:52.704 دقيقة، وحقق «الهلالي» لمالكه الإماراتي حمد العامري لقب الشوط الرابع «قعدان ـ عام» بزمن 5:54.399 دقيقة.

ونظم في اليومين الأول والثاني 64 شوطًا على مسافة إجمالية بلغت 256 كيلومترًا، بواقع 4 كيلومترات لكل شوط، بإجمالي جوائز للفئة وصل إلى 16.18 مليون ريال، إضافة إلى 5.5 مليون ريال خُصصت لأشواط الكؤوس الأربعة الأخيرة، وفق البرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.

وأنهت الهجن السعودية اليوم الأول في الصدارة بـ 38 شوطًا في المراكز الأولى، مقابل 13 شوطًا للهجن الإماراتية، و4 أشواط لكل من العمانية والقطرية، و3 للهجن الكويتية، وشوطين للبحرينية.

ويُعد مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن أحد أهم الفعاليات الرياضية والتراثية في المنطقة، إذ يشهد في نسخته الثالثة تنظيم 225 شوطًا على مدار 10 أيام، وبجوائز تتجاوز 75 مليون ريال، بمشاركة واسعة من نخبة الملاك في السعودية والخليج والدول العربية.