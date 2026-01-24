استحواذ سعودي على جوائز أشواط «المزاين»

استحوذ ملاك الإبل السعوديين على صدارة المشهد في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، بعد تتويج الفائزين في أشواط المزاين لفئة فردي مفاريد ـ بكار على لوني الشعل والشقح، وذلك خلال الحفل الذي شهده، السبت، الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.

وفي شوط لون الشعل، خطف السعودي نواف الشمري المركز الأول عبر البكرة «سمو الغندليات»، فيما حلَّ مواطنه تركي الشرافي ثانيًا مع «جنادرية النواميس»، وجاء القطري عبد الله العذبة ثالثًا بالبكرة «رزامة».

أما شوط لون الشقح فشهد تفوقًا سعوديًّا خالصًا، بعدما تصدر فهد المطيري المركز الأول عبر البكرة «رزان الفالحات». وجاء مشبب الدوسري ثانيًا بواسطة «وسم الفالحات»، فيما نال نواف الرشيدي المركز الثالث مع «وصايف شقح المملكة».

وبدأت اللجنة المنظمة للمهرجان استقبال مشاركات ملاك الإبل في أشواط المزاين منذ 18 يناير الجاري، بعد إدراجها ضمن الفعاليات المصاحبة بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للهجن ونادي الإبل، بهدف تعزيز الموروث الشعبي وإبراز جمال الإبل في منافسة تعكس قيمتها الثقافية.

ورصدت اللجنة 2.7 مليون ريال جوائز للمراكز المتقدمة، فيما تشمل منافسات المزاين ستة ألوان رئيسة هي: «الوضح، المجاهيم، الصفر، الشعل، الحمر، والشقح»، ودعت اللجنة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على الشروط والأحكام والجدول الزمني عبر المنصات الرسمية، لضمان استيفاء المتطلبات الفنية والطبية قبل انطلاق بقية المنافس