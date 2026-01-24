الأحد.. انطلاق منافسات «اللقايا»

تبدأ فئة «اللقايا»، ثاني فئات المطايا المعتمد مشاركتها في مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، الأحد، أول أشواطها، في ثالث أيام المهرجان المنظم على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في الرياض، وذلك بتنظيم 54 شوطًا على مدى يومين.

وانطلقت تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجمعة، منافسات النسخة الثالثة من المهرجان ولمدة 10 أيام، بمشاركة خمس فئات معتمدة، إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري «للسيدات والرجال»، وأشواط «المزاين»، ضمن الفعاليات المصاحبة، إذ يتجاوز مجموع جوائزها 75 مليون ريال.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية الإجمالي للأشواط العامة، المفتوح وسباق الهجانة مبلغ 35.9 مليون ريال، أشواط الكؤوس والرموز 36.4 مليون ريال، وجوائز أشواط المزاين 2.7 مليون ريال.

وخصَّصت اللجنة المنظمة لجميع أشواط فئة «اللقايا» مبلغ 14.3 مليون ريال، منها 5.5 مليون ريال، للأشواط الـ 4 الختامية على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.

ومن المنتظر أن تقطع المطايا المشاركة في منافسات «اللقايا» مسافة 270 كم، مسافة كل شوط فيها 5 كم، وسط ترقب كبير من الملاك لانتزاع المراكز الأولى في هذا المحفل الرياضي الكبير، خاصة كؤوس المهرجان التي تمثل ذروة الإثارة في هذه الفئة.

وعزَّز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن وجوده على الصعيد الدولي، بمشاركة كبيرة من الملاك في العالم العربي والدولي، إذ يهدف المهرجان إلى تأصيل هذا التراث العريق، وتعزيز الثقافة السعودية.