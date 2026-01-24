كومو يقسو على تورينو بسداسية

اكتسح فريق كومو الإيطالي الأول لكرة القدم ضيفه تورينو بسداسية نظيفة، السبت، لحساب الجولة الـ 22 من الدوري المحلي.

وتناوب على تسجيل سداسية كومو، اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس «8 و66»، الكرواتي مارتين باتورينا «16»، الفرنسي لوكاس دا كونيا «59» من ركلة جزاء، والبديلان الألماني نيكولاس-جيريت كون «70» والفرنسي ماكسونس كاكوريه «76».

وواصل فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس تألقه الموسم الجاري، محققًا انتصاره الثاني على التوالي، والـ 11 في 22 مباراة، رافعًا بذلك رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا، بانتظار مواجهة القمة بين يوفنتوس الرابع «39 نقطة» وضيفه نابولي الثالث «43 نقطة»، الأحد.

في المقابل، تجمّد تورينو عند 23 نقطة في المركز الـ 14، متكبدًا خسارته الـ 11 مقابل 5 انتصارات و6 تعادلات.