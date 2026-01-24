أوساسونا يعود بنقاط رايو فايكانو

حقق فريق أوساسونا الإسباني الأول لكرة القدم انتصاره الثاني على التوالي في الدوري المحلي بعودته بالنقاط الثلاث من ملعب رايو فايكانو 3ـ1، السبت، ضمن المرحلة الـ 21 للدوري المحلي.

سجَّل ثلاثية أوساسونا، الكرواتي أنتي بوديمير «29» وفيكتور مونيوز «90+1» وأسيير أوسامبيلا «90+4»، فيما حمل هدف أصحاب الأرض الوحيد توقيع السنغالي باتي سيس «59».

ورفع أوساسونا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، محققًا انتصاره الثاني على التوالي بعد إسقاطه ريال أوفييدو 3ـ2 في المرحلة الماضية.

في المقابل، تجمّد رصيد رايو فايكانو عند 22 نقطة في المركز الـ 13، متكبدًا خسارة ثانية على التوالي بعد سقوطه أمام سيلتا فيجو 0ـ3 في المرحلة الماضية.