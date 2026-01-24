في ليلة بوين.. وست هام يقترب من منطقة الأمان

اقترب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم أكثر من منطقة الأمان في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه السبت على ضيفه سندرلاند 3ـ1 لحساب الجولة الـ 23، في مباراة أصبح فيها الجناح الدولي جارود بوين لاعبه الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخه.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 20 نقطة في المركز الـ 18، ‌متأخرًا بنقطتين ⁠عن نوتنجهام ‌فورست، الذي يحل ضيفًا على برينتفورد الأحد. أما سندرلاند التاسع فتجمد عند النقطة 33، متأخرًا بثلاث نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 14 ⁠عندما أرسل بوين تمريرة عرضية عالية إلى ‌منطقة جزاء سندرلاند، حوَّلها ‍كريسينسيو سومرفيل ‍برأسه إلى الشباك.

وضاعف بوين تقدم فريقه بعد أن سجَّل بهدوء ركلة جزاء عقب تدخل تراي هيوم على أولي سكارلز، ليصبح صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية «103» مع وست هام في الدوري الممتاز، بواقع 63 هدفًا و40 تمريرة حاسمة متفوقًا على ميخائيل أنطونيو.

وأضاف ماتيوس فرنانديز الثالث للفريق اللندني في نهاية الشوط الأول بتسديدة من مسافة ⁠بعيدة.

وسجَّل سندرلاند هدفًا شرفيًّا في الدقيقة 66، عندما استغلَّ برايان بروبي هفوة دفاعية ليصل ‌إلى عرضية من نوردي موكيلي ويحوّلها إلى داخل الشباك.