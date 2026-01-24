دونيس: لماذا لم تتدخل الـ «VAR» وتطرد توني أمام الأهلي؟

أكد اليوناني جورجوس دونيس، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أنَّه يمر بفترة صعبة بسبب ضغط المباريات، حسبما ذكره في المؤتمر الصحافي، السبت، بعد مواجهة الشباب التي انتهت بالتعادل 0ـ0، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب اليوناني: «هذه الفترة صعبة على اللاعبين بسبب ضغط المباريات، وليس الخليج وحده، حتى أندية أوروبية كبيرة تعاني من الأمر نفسه».

وعن مجريات اللقاء، أوضح دونيس أنَّ الخليج كان الطرف الأفضل في فترات كبيرة: «كنَّا مسيطرين على المباراة، لكن صفاء الذهن لم نملكه اليوم».

وأشار إلى تحسن الأداء في الشوط الثاني، موضحًا: «في الشوط الثاني قدَّمنا أداء أفضل، وكنَّا نحاول أن نصبر في الهجوم ونبحث عن الفرصة المناسبة».

وتحدث دونيس عن تأثير البطاقة الحمراء على فريقه، قائلًا: «البطاقة الحمراء كانت مؤثرة جدًّا وقللت من جودتنا داخل الملعب».

وانتقد مدرب الخليج تدخل تقنية الفيديو في البطاقة الصفراء الثانية لخبراني، متسائلًا عن معيار التدخل، وذكر: «لدي سؤال: كيف تدخلت تقنية الفيديو في لقطة البطاقة الصفراء، وقبلها أمام الأهلي لم تشارك في تدخل إيفان توني؟ يجب على الحكام أن يكونوا منصفين مع كل الأندية».

وأضاف: «المفترض أن حكم تقنية الفيديو لا يتدخل في لقطة خبراني».

كما أشار إلى أنَّ ضغط المباريات يفرض على الفريق اللعب بحذر لتجنب الإصابات: «لا نستطيع أن نلعب بشكل حاد في كل مباراة مع ضغط المباريات، نخاف أن نفقد لاعبين بسبب الإصابة».

وأكد دونيس صعوبة إجراء تدوير واسع في التشكيلة بسبب تفاوت الجودة: «لا أملك أن أجري تدويرًا كبيرًا في اللاعبين بسبب الجودة. ولو غيّرت سبعة لاعبين كما فعل باريس قبل يومين ضد أوكسير قد تكون خسارة حتمية، وفعلتها في الكأس أمام الخلود وخسرت».