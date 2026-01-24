ألجواسيل: استعجلنا.. والغيابات دمّرتنا

اشتكى الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، من النقص الكبير، والإصابات التي ضربت فريقه، مؤكدًا أنها أثَّرت سلبًا في الأداء خلال مواجهة الخليج التي انتهت بالتعادل دون أهدافٍ ضمن الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

وقال المدرب الاسباني في المؤتمر الصحافي الذي عُقِدَ بعد اللقاء: «نعاني من نقصٍ كبيرٍ، وغياباتٍ مؤثِّرةٍ، مثل حمد الله وعدلي وكاراسكو، إضافةً إلى إصابة همام أثناء المباراة. كلها أمورٌ سلبيةٌ، انعكست على خياراتنا».

وأضاف: «كنت أتمنى تحقيق الفوز على الخليج، لا سيما بعد النقص العددي الذي تعرَّض له المنافس، لكنَّنا لم نُوفَّق في ترجمة الأفضلية إلى أهداف».

وأشار إلى أن التعادل قد يُعد نتيجةً إيجابيةً قياسًا بالظروف: «في ظل هذا النقص، وأن تلعب أمام الخليج، وتخرج بالتعادل، قد يكون هذا أمرًا إيجابيًّا».

وتطرَّق المدرب إلى تفاصيل ما بعد الطرد قائلًا: «بعد طرد لاعب الخليج، استعجلنا في لعب الكرة، لكننا لم ننجح في التسجيل على الرغم من المحاولات المتكررة».

وأردف: «فخورٌ جدًّا بما قدمه اللاعبون، وأشكرهم على عملهم. لعبت اليوم بسبعة لاعبين سعوديين، والبديل لدينا ليس بالجودة العالية، ونطمح للأفضل في المرحلة المقبلة».