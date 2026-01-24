4 تعديلات على تشكيل الأهلي.. وبطل إفريقيا يظهر

عاد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى تشكيل مدربه الألماني ماتياس يايسله في مواجهة نيوم على ملعبه، السبت، لحساب الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي.

ويعتمد يايسله على ميندي أساسيًّا بعد عودته بيومٍ واحدٍ من بلاده، التي احتفل فيها بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية.

وفاز ميندي ورفاقه بالكأس في المغرب، وحملوها إلى السنغال، وجالوا بها شوارع العاصمة داكار عبر موكبٍ شعبي مستقلين حافلةً مكشوفةً وسط حشودٍ من الجماهير، خرجت لاستقبالهم والاحتفاء بهم.

وبسبب البطولة الإفريقية، غاب الحارس عن الأهلي خلال الجولات السبع الماضية، وعوَّضه زميله عبد الرحمن الصانبي، الذي عاد مجدَّدًا إلى مقاعد البدلاء أمام نيوم.

وفضلًا عن الصانبي، يبتعد عن التشكيل الأهلاوي، من الأسماء التي بدأت المباراة الماضية، المدافع التركي ميريح ديميرال، والفرنسي فالنتين أتانجانا، لاعب الوسط، والمهاجم فراس البريكان.

وخرج ديميرال من القائمة للإصابة، وأتانجانا لاستيفاء عدد الأجانب المسموح بإشراكهم في المباراة، فيما يجلس البريكان مع الصانبي على مقاعد البدلاء.

وبدلًا من الرباعي، يشارك ميندي، والمدافع ريان حامد، وزياد الجهني، والفرنسي إنزو ميّو، لاعبا الوسط.

ويبدأ الأهلي المباراة بميندي، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار علي مجرشي، وريان حامد، والبرازيلي روجر إيبانيز، وزكريا هوساوي، ويقف في الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، وزياد الجهني، وميّو، فيما يتمركز الجزائري رياض محرز يمينًا، والبرازيلي الآخر ويندرسون جالينو يسارًا، ويلعب الإنجليزي إيفان توني مهاجمًا وحيدًا.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس تسعة لاعبين، أحدهم الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس الذي غاب عن المباراة الماضية للإصابة.

وأنهى الأهلي مبارياته الست الماضية في الدوري فائزًا، ويحتل المركز الثالث بـ 37 نقطةً، متساويًا مع النصر الثاني الذي يتفوَّق عليه بفارق الأهداف.