كأس آسيا.. اليابان تخطف اللقب الثالث بالنتيجة الأكبر

ظفر منتخب اليابان تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب كأس آسيا بعد فوزه الكبير على نظيره الصيني 4ـ0 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، السبت.

وسجل منتخب «الساموراي» بهذا الانتصار العريض أكبر نتيجةٍ في تاريخ نهائيات البطولة منذ انطلاقها عام 2013 في سلطنة عُمان، متجاوزًا الرقم السابق الذي كان بفارق هدفين، حين تفوَّق المنتخب السعودي على نظيره الأوزبكي في نهائي نسخة 2022.

وبدأ المنتخب الياباني المواجهة بقوةٍ حيث افتتح يوتو أوزيكي التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 12، وعزَّز كوسي أوجورا التقدم بالهدف الثاني «20».

وفي الشوط الثاني، واصل «الساموراي» هيمنته، مضيفًا الهدف الثالث عبر ريونوسوكي ساتو من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 59، ثم عاد أوجورا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لليابان «76» مختتمًا مهرجان الأهداف.

وبهذا التتويج، عزَّز المنتخب الياباني صدارته سجل أبطال البطولة، إذ تُوِّج باللقب في نسختَي 2016 و2024، فيما تأتي خلفه منتخبات السعودية، وأوزبكستان، وكوريا الجنوبية، والعراق بلقبٍ واحدٍ لكلٍّ منها.