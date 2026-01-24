600 متطوع يودعون آسيا

شارك في تنظيم كأس آسيا تحت 23 عامًا 600 متطوع، جرى توزيعهم على 15 مسارًا للعمل طوال المنافسات التي تختتم السبت بمواجهة منتخب اليابان ونظيره الصيني على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وتوزع المتطوعون «400 شاب و200 شابة» على عدة مسارات من أبرزها المركز الإعلامي والبث التلفزيوني والعمليات الإعلامية والفنادق والقوى العاملة وحماية العلامة التجارية والدعم الطبي والتصاريح وإدارة المتطوعين والمطارات وتسليم الزي.

وأفادت لـ«الرياضية» مصادر خاصة أنَّ عدد المتقدمين للتطوع في البطولة بلغ 3000 شخص، خضعوا لمقابلات شخصية قبل اعتمادهم ضمن القائمة النهائية.

وتلقى المتطوعون المعتمدون دورات تدريبية وورش عمل مرتبطة بفعاليات البطولة وتنظيماتها، لشرح المهام وتفاصيل العمل في كل مسار.

ويؤدي المتطوعون أعمالهم تحت قيادة 14 مشرفًا، من أبرزهم ماجد المالكي، عضو لجنة الاحتراف السابق في الاتحاد السعودي.