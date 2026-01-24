بعد 10 أشهر.. البايرن يتجرع الخسارة الأولى

تكبد فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم خسارته الأولى في الدوري المحلي والثانية في جميع المسابقات، بسقوطه السبت أمام ضيفه أوجسبورح ضمن منافسات المرحلة الـ 19.

وكان البايرن سقط أمام أرسنال الإنجليزي في 26 ديسمبر الماضي بدوري الأبطال، بينما كانت خسارته الأخيرة دوريًّا أمام بوخوم 2ـ3 في 8 مارس 2025.



كما هي أول خسارة أيضًا على ملعب «أليانز أرينا» منذ أبريل 2025 حين سقط أمام إنتر ميلان الإيطالي في ربع نهائي دوري الأبطال.

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد بايرن عند 50 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة مؤقتًا عن بوروسيا دورتموند، الذي يلعب مع مضيفه أونيون برلين في ختام الأمسية.

في المقابل، حقق أوجسبورج نتيجة مفاجئة للغاية، إذ إنه الفوز الأول له بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين، وهو الذي دخل المباراة في المركز الـ15 ولم يرتقِ سوى مركزين مؤقتًا بـ19 نقطة.

وانتظر بايرن 23 دقيقة لافتتاح التسجيل عبر الياباني هيروكي إيتو برأسية بعد متابعته كرة نفذها الفرنسي ميكايل أوليسيه من ركنية «23». وهو الهدف الأول للمدافع في مباراته الثامنة الموسم الجاري.

وسنحت أمام بايرن فرص عدة لتعزيز النتيجة، أبرزها عبر الكولومبي لويس دياز «26»، وبتسديدة الهداف الإنجليزي هاري كين «45»، لكن الفريق البافاري الذي دخل الشوط الثاني مُسجّلًا هدفه الـ72 في البطولة الموسم الجاري، لم يكشف عن قوّته الهجومية الفعلية، بل كاد يتكبد التعادل بتسديدة الفرنسي أليكسيس كلود موريس من ركلة جزاء تصدى لها الحارس يوناس أوربيج وأبعدها إلى ركنية «75».

لكن أوربيج ارتكب خطأ بخروجه لإبعاد الكرة التي نُفذت من الركنية، الأمر الذي سمح للبرازيلي أرتور تشافيس بتسجيل التعادل برأسه «75».

وأشرك البلجيكي فنسان كومباني، مدرب بايرن، مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون وتوم بيشوف، لاعب الوسط «79»، لكن قبل أن يتركا أي أثر، صعق الفرنسي هان-نواه ماسينجو شباك البافاري بهدف ثانٍ بعد هجمة منسقة وصلت إلى اليوناني ديميتريوس جيانوليس الذي لعبها عرضية تابعها ماسينجو في المرمى «81».

وكان البايرن قريبًا من إدراك التعادل عندما اصطدمت تسديدة الفرنسي أوليسيه بالعارضة «90+5».