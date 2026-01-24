قبل أفغانستان.. أخضر الصالات يكثف التدريبات

كثَّف المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، السبت، تدريباته استعدادًا لملاقاة منتخب أفغانستان، الأربعاء المقبل، في أولى مواجهاته ضمن بطولة كأس آسيا 2026 في إندونيسيا.

وأجريت حصةٌ تدريبيةٌ تحت إشراف المدرب أندريو بلازا، ركَّز خلالها على تمارين التسديد على المرمى، إلى جانب العمل على بناء الهجمات، وتنفيذ الجمل الهجومية.

ويأتي المنتخب السعودي ضمن المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا إلى جانب منتخبات إيران، وأفغانستان، وماليزيا، ويلعب ثاني مبارياته أمام إيران، الجمعة 30 يناير، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة ماليزيا، الأحد 1 فبراير.