سيتي يصطاد الذئاب.. ويعود إلى طريق الانتصارات

عاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، إلى سكة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات وخسارة، وتغلب على ضيفه وولفرهامبتون بثنائية نظيفة لحساب المرحلة الـ 23.

افتتح التسجيل المهاجم المصري عمر مرموش بعد مرور 6 دقائق على انطلاقة المباراة بتسديدة من عرضية المدافع البرتغالي ماتيوس نونيز.

وأضاف المهاجم الغاني أنطوان سيمينو، المنضم في الانتقالات الشتوية من بورنموث، الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما مرَّر له القائد البرتغالي برناردو سيلفا الكرة ليطلقها بتسديدة أرضية قوية معلنة أول أهدافه مع سيتي في الدوري.

ورفع السيتي بهذه النتيجة رصيده في المركز الثاني إلى 46 نقطة، مقلصًا الفارق إلى 4 نقاط مع أرسنال، متصدر الترتيب الذي سيصطدم بضيفه مانشستر يونايتد، الأحد، كما ابتعد بـ 3 عن أستون فيلا الثالث، الذي سيخوض مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، الأحد.



وكان سيتي سقط في فخ التعادلات ثلاث مرات على التوالي أمام سندرلاند، وتشيلسي برايتون قبل أن يسقط في الجولة الماضية أمام جاره يونايتد بهدفين نظيفين، إضافة إلى سقوطه المفاجئ في دوري الأبطال أمام بودو جليمت النرويجي 1ـ3، الثلاثاء الماضي.

أما فريق «الذئاب» فقد أخمدت هذه الخسارة صحوته بعد فوزه الأول في المسابقة مع ثلاثة تعادلات خلال الجولات الأربع الماضية، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط بالمركز الـ 20 الأخير.