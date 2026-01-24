40 إعلاميّا و6 قنوات شهدوا تتويح اليابان

شهد نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، الذي جمع المنتخبين الياباني والصيني، حضورًا إعلاميًّا لافتًا، بمشاركة 40 إعلاميًّا ما بين صحافيين ومصورين ومذيعين، إلى جانب 6 قنوات تلفزيونية حضرت لتغطية الحدث القاري الذي جرى على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتوزّعت القنوات الناقلة بين محطات دولية وآسيوية، تقدّمها beIN Sports، إضافة إلى القناة اليابانية Keki Saka، والقناتين الصينيتين MIGU وCING، إلى جانب القناتين الفيتناميتين BONG DA PLUS وHOANG TAI CONG.

وبلغ عدد الإعلاميين الصينيين المشاركين في التغطية 16 إعلاميًّا، تنوّعت أدوارهم بين الصحافة والتصوير وصنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

في المقابل، حضر 3 إعلاميين يابانيين لتغطية النهائي، بواقع صحافيين اثنين ومصور واحد، لمتابعة تتويج منتخبهم باللقب وتوثيق مجريات المباراة.

ويعكس هذا الحضور الإعلامي المتنوع الزخم المتزايد، الذي تحظى به بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بكونها إحدى أبرز البطولات القارية التي تستقطب اهتمام وسائل الإعلام الآسيوية والدولية، لما تمثله من منصة مهمة لاكتشاف المواهب ومتابعة مستقبل كرة القدم في القارة.

وكسب المنتخب الياباني اللقب بعد أن اكتسح نظيره الصيني برباعية نظيفة.