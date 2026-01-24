بالقاتل.. إسبانيول يسقط في مصيدة الخفافيش

تجرّع فريق إسبانيول الإسباني الأول لكرة القدم خسارته الثانية تواليًا، والثالثة مقابل تعادل واحد في مبارياته الأربع الأخيرة، بسقوطه في الوقت القاتل أمام مضيفه فالنسيا 2-3 السبت ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري المحلي.

افتتح «الخفافيش» بواسطة هوجو دورو «15» وعادل رامون تيراتس النتيجة لإسبانيول «54». ومنح السويسري إيراي كومير التقدم مجددًا للفريق الكاتالوني «59»، قبل أن يعيد خوسيه كوبيتي الأمور إلى نقطة البداية «79» بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع حصل فالنسيا على ركلة جزاء سددها البلجيكي لارجي رمضاني معلنًا الانتصار الثاني تواليًا والخامس في الدوري لفريقه.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ 13، فيما تجمّد رصيد إسبانيول، الخامس، عند 34 نقطة بالمركز الخامس.