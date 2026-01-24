كالياري يضاعف جراح فيورنتينا

ضاعف فريق كالياري الإيطالي الأول لكرة القدم جراح مضيفه فيورنتينا بالفوز عليه 2ـ1، السبت، ضمن المرحلة الـ 12 من الدوري.

وبدأ كالياري المباراة برغبةٍ واضحةٍ في التسجيل، ونجح في مباغتة أصحاب الأرض عبر المهاجم التركي سميح كيليكسوي في الدقيقة 31.

ومع انطلاق الشوط الثاني، صدم كالياري جماهير فيورنتينا بهدفٍ ثانٍ سريعٍ عن طريق ماركو باليسترا «47».

وحاول فيورنتينا العودة في النتيجة، وضغط بكل ثقله الهجومي، وأجرى مدربه تغييراتٍ عدة لتنشيط الجبهة الأمامية، وهو ما أسفر عن هدف تقليص الفارق عبر ماركو بريشيانيني في الدقيقة 74.

والفوز رفع رصيد كالياري إلى 25 نقطةً من ستة انتصاراتٍ، وسبعة تعادلاتٍ، ليتقدم إلى المركز الـ 11. في حين بقي فيورنتينا في المركز الثالث من القاع بـ 17 نقطةً بعد أن مُني بالهزيمة الـ 11، مقابل ثلاثة انتصاراتٍ، وثمانية تعادلاتٍ.