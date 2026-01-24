أبطال إفريقيا.. الترجي يسجل الانتصار الأول.. والسلبية تخيم على مواجهتين

حقق فريق الترجي التونسي الأول لكرة القدم أولى انتصاراته في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتغلبه السبت على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد، فيما انتهت مباراتي شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي، وباور ديناموز الزامبي وريفيرز يونايتد النيجيري بالتعادل السلبي.

وضمن منافسات الجولة الثالثة جاء الفوز الأول للترجي، بعدما اكتفى بالتعادل في الجولتين الماضيتين، بتوقيع البوركيني جاك ديارا في الدقيقة 21 من المباراة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول للمجموعة الرابعة مؤقتًا، بينما يتذيل سيمبا الترتيب برصيد صفري. ويلتقي الأحد بترو أتلتيكو الأنجولي مع الملعب المالي، ولكل منهما 4 نقاط في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وقدم فريق المدرب ماهر الكنزاري أداء أفضل من المواجهتين السابقتين، خاصة على مستوى خلق الفرص التهديفية. ونجح ديارا في تسجيل هدفه، بعدما استغل تمريرة أمين حميدة أمام المرمى. ورغم محاولات تعزيز التقدم على مدار الشوط، إلا أن الفرص التهديفية لم تسفر عن المزيد.

ويطارد الترجي لقبه القاري الخامس، بعد نسخة 2019، وكان قريبًا من تحقيق هدفه قبل أن يجل وصيفًا للاهلي المصري في 2024.

وفي المباراة الثانية لحساب الجولة نفسها خيم التعادل السلبي على مواجهة شبيبة القبائل الجزائري وضيفه الجيش الملكي المغربي ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وفشل الفريقان في فوزهما الأول لينهيا المرحلة الأولى من دور المجموعات بنقطتين في المركزين الثالث والرابع، فيما تصدر الأهلي المصري المجموعة بـ 7 نقاط وحل يانج أفريكانز التنزاني ثانيًا بـ 4.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين المنتخبين منذ الدقائق الأولى، حيث حاول كل من المهاجم، أيمن محيوص وزميله، رياض بودبوز، تهديد مرمى الضيوف، لكن الدفاع المغربي ظل صامدًا.

رد لاعبو الجيش، عن طريق، زكرياء حدراف، الذي اخترق دفاع شبيبة القبائل في الدقيقة 27، وانفرد بحارس المرمى، غايا مرباح، الذي تألق وأنقذ مرماه من هدف.

وكاد رياض بودبوز، أن يفتتح باب التسجيل للفريق الجزائري «45» لكن كرته اصطدمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل. سار الشوط الثاني على شكل سابقه، وحاول كل طرف الوصول إلى مرمى الآخر، لكن من دون جدوى.

وعلي ملعب «ليفي مواناواسا» بمدينة ندولا الزامبية تعادل باور ديناموز مع ضيفه ريفيرز يونايتد النيجيري 0-0 ليجمعا أولى نقاطهما في دور المجموعات وهي نتيجة تبقيهما في قاع المجموعة الأولى.

رغم الحاجة الملحة للفوز، لم يتمكن أي فريق من فرض نفسه أو إيجاد ثغرة حاسمة في مباراة اتسمت بالحذر أكثر من الفاعلية الهجومية.

أظهر باور ديناموز، مدعومًا بجماهيره، رغبة أكبر في المراحل المبكرة من اللقاء، وحاول فرض أسلوبه من خلال التحولات السريعة والكرات في العمق، بينما حافظ نادي ريفرز يونايتد على تنظيمه وانضباطه، مُحددًا الفرص الواضحة ومبطئًا إيقاع اللعب كلما اشتد الضغط.