بوتشي: الخسارة قاسية ومفاجئة

وصف الإسباني أنطونيو بوتشي، مدرب المنتخب الصيني تحت 23 عامًا لكرة القدم، الخسارة أمام المنتخب الياباني 0ـ4 بالقاسية وغير المتوقَّعة، مؤكدًا أن النتيجة كانت صادمةً قياسًا بما قدَّمه لاعبوه خلال مشوار البطولة.

وقال بوتشي: «الهزيمة بأربعة أهدافٍ نتيجة قاسيةٌ وغير متوقعةٍ».

وأضاف: «أنا حزينٌ على ضياع اللقب، لكنني في الوقت نفسه فخورٌ باللاعبين الذين قدَّموا مباراةً جيدةً، وبذلوا جهدًا كبيرًا».

وأثنى مدرب المنتخب الصيني على أداء نظيره الياباني: «ظهر بصورةٍ أكثر تنظيمًا وتركيزًا، خاصَّةً على المستوى الدفاعي، الأمر الذي أسهم في حسمه المواجهة مبكرًا».

وكشف بوتشي، في ختام حديثه، عن تطلعاته للمستقبل بالقول: «أخطِّط لمستقبلٍ أفضل للفريق، ولا أدري متى سنلتقي المنتخب الياباني مرةً أخرى، لكننا سنعمل على تطوير مستوانا في المرحلة المقبلة».