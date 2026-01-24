بثلاثية أمام نيوم.. الأهلي يلامس الرقم التاريخي

اقترب فريق الأهلي الأول لكرة القدم من مطابقة أفضل سلسلة انتصاراتٍ له ضمن نسخة دوري محترفين واحدةٍ بقهره منافسه نيوم 3ـ0 خلال مباراةٍ، استضافها ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، مساء السبت، لحساب الجولة الـ 18 من «روشن».

وغابت الأهداف عن الشوط الأول، ثمَّ افتتح المهاجم الإنجليزي إيفان توني الثلاثية الأهلاوية من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 55.

وأضاف الجزائري رياض محرز، الجناح الأيمن، والفرنسي إنزو ميّو، لاعب الوسط، الهدفين الآخرين في الدقيقتين 64 و67.

وأكمل نيوم المباراة من الدقيقة 61 بعشرة لاعبين، بعد طرد خليفة الدوسري، الظهير الأيمن، ببطاقة حمراء مباشرة.

وفاز الأهلي للمباراة السابعة على التوالي في الدوري، مواصلًا السلسلة التي بدأها بعد الخسارة أمام الفتح 1ـ2 ضمن الجولة الـ 11.

وخلال سلسلته أسقط الفريق الجدَّاوي كلًّا من الفيحاء، والنصر، والأخدود، والتعاون، والخلود، والخليج، ونيوم على مدى الجولات السبع الأخيرة.

وكرَّر الأهلي ثاني أفضل سلاسل انتصاراته في بطولة دوري المحترفين، التي انطلقت صيف 2008، وللمرة الثالثة، بعدما حققها من قبل خلال نسختَي 2014ـ2015 و2016ـ2017.

وبات في حاجة إلى الفوز بمباراته مع الاتفاق ضمن الجولة المقبلة حتى يُعادل أفضل سلسلةٍ له على الإطلاق في دوري المحترفين، بواقع ثمانية انتصاراتٍ متتاليةٍ.

وتعود هذه السلسلة إلى نسخة 2015ـ2016 التي أنهاها بثمانية انتصاراتٍ متتاليةٍ بدءًا من الجولة الـ 19 وحتى الـ 26 عندما كان الدوري مكوَّنًا من 14 فريقًا.

ورفع الفوز على نيوم رصيد الأهلي إلى 40 نقطةً، وارتقى إلى الوصافة بزيادة ثلاث نقاطٍ عن النصر الثالث الذي كان متقدمًا عليه بفارق الأهداف، ولم يلعب بعد مباراته ضمن الجولة الجارية.

أمَّا نيوم، الذي تعثر للمباراة الخامسة على التوالي وخسر للمرة الرابعة في آخر خمس جولاتٍ، فتجمَّد رصيده عند 21 نقطةً، وهبط من المركز التاسع إلى العاشر.