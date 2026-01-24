أويوا: حافظنا على لقبنا.. ولن نتوقف عن الإنجازات

أوضح جو أويوا، مدرب المنتخب الياباني تحت 23 عامًا لكرة القدم، أن فريقه قدّم مباراة كبيرة أمام نظيره الصيني، مبينًا أن التركيز منذ البداية كان منصبًا على تحقيق الفوز والاحتفاظ بلقب كأس آسيا.

وقال المدرب الياباني في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لعبنا مواجهة كبيرة وركزنا من البداية على الفوز للاحتفاظ باللقب».

وتابع: «بعد أن سجلنا هدفين مبكرًا طالبت اللاعبين بالتركيز حتى صافرة النهاية».

وعن البطولة ذكر: «المباراة كانت صعبة لأن منتخبات آسيا جميعها تطورت بشكل كبير وسريع».

وعن مستهدفاته بعد اللقب أوضح: «الفوز بالكأس لن يجعلنا نتغافل عن الاستعداد الجيد والتحدي لحصد البطولات».