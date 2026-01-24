جدة تزف اليابان

ظفر منتخب اليابان تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب كأس آسيا بعد فوزه الكبير على نظيره الصيني 4ـ0 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، السبت تصوير: محمد المانع